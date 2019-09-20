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Политика ,  
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МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Санкции должны быть «целостным механизмом» и не допускать ситуаций вроде возвращения России в ПАСЕ, пояснил министр Вадим Пристайко
Вадим Пристайко (Фото: Назар Фурюк / Zuma / ТАСС)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.

Дипломат заявил об этом в контексте обсуждения возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы и возможного восстановления России в «большой восьмерке». Он также упомянул приглашение на совещание ОБСЕ крымской журналистки.

«Все это — провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это — деградация санкций. И мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода». Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — пояснил Пристайко и уточнил, что санкции должны быть «целостными».

Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Пристайко также высказался по поводу условий для проведения саммита по Донбассу в «нормандском формате». Он напомнил, что Украина выдвинула два условия для проведения таких переговоров — письменно подтвержденный Киевом текст «формулы Штайнмайера», которая регулирует введение особого статуса Донбасса, а также разведение войск на трех контрольных участках. К ним добавляется условие российской стороны — «выработка четких формулировок для заявления лидеров (стран — участниц переговоров — России, Украины, Германии и Франции)», уточнил министр.

Политика
Дважды сорванный саммит

При этом, по его словам, «зарубежные партнеры» Украины допускают постепенное снятие антироссийских санкций в случае продвижения в исполнении минских договоренностей, которые в том числе предусматривают проведение выборов в Донбассе по стандартам ОБСЕ. «Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится», — сказал он и добавил, что «в идеале» выборы в Донбассе, как и на всей территории Украины, должны состояться в 2020 году.

Нормандский саммит должен был состояться 17 сентября, однако переговоры были сорваны из-за отказа от участия России «по техническим причинам», утверждал Пристайко. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов говорил РБК, что Украина отказалась подписывать текст «формулы Штайнмайера». Кремль утверждал, что Киев поменял свою позицию по этому вопросу.

США и Евросоюз начали вводить экономические и политические санкции в отношении России в 2014 году, после присоединения Крыма и событий в Донбассе. На Западе считают, что Москва аннексировала полуостров.

Автор: Артём Губенко
Теги: «нормандский формат», Украина, МИД
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