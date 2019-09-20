МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России

Санкции должны быть «целостным механизмом» и не допускать ситуаций вроде возвращения России в ПАСЕ, пояснил министр Вадим Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: Назар Фурюк / Zuma / ТАСС)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.

Дипломат заявил об этом в контексте обсуждения возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы и возможного восстановления России в «большой восьмерке». Он также упомянул приглашение на совещание ОБСЕ крымской журналистки.

«Все это — провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это — деградация санкций. И мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода». Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», — пояснил Пристайко и уточнил, что санкции должны быть «целостными».

Пристайко также высказался по поводу условий для проведения саммита по Донбассу в «нормандском формате». Он напомнил, что Украина выдвинула два условия для проведения таких переговоров — письменно подтвержденный Киевом текст «формулы Штайнмайера», которая регулирует введение особого статуса Донбасса, а также разведение войск на трех контрольных участках. К ним добавляется условие российской стороны — «выработка четких формулировок для заявления лидеров (стран — участниц переговоров — России, Украины, Германии и Франции)», уточнил министр.