Кремль заявил о переменах в позиции Киева по Донбассу

Украинская сторона поменяла позицию в вопросе особого статуса Донбасса, что не укладывается в рамки ранее имевшихся договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, как в Кремле отреагировали на позицию украинской стороны по «формуле Штайнмайера», обеспечивающей особый статус Донбасса. На это пресс-секретарь президента ответил, что выдвижение условий к формуле стало новой позицией для стран, которые прежде соглашались с ней. По словам Пескова, пока трудно сказать, как это обстоятельство повлияет на дальнейшее развитие ситуации.

Он добавил, что нужно продолжать работу по обеспечению Донбассу особого статуса, однако отметил, что непонятно, как сделать это в условиях меняющейся позиции. По словам пресс-секретаря президента, такая ситуация не способствует быстрому продвижению переговоров.

Накануне Песков заявил, что представители стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера». Слова пресс-секретаря Путина последовали после заявления главы украинского МИДа Вадима Пристайко о том, что Россия «по техническим причинам» не смогла появиться на саммите, который собирались провести 17 сентября.