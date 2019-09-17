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Политика ,  
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Делегация Украины бойкотировала выступление крымской журналистки в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марии Волконской. Об этом журналистка сообщила «РИА Новости».

«Когда я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. Представитель Украины больше в зал заседания не вернулся. Бойкот устроили», — сказала она.

По ее словам, бойкотирование Украиной ее выступления на ОБСЕ говорит о «нежелании слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Представитель российской делегации Кирилл Игнатов, в свою очередь, призвал «не использовать трибуну ОБСЕ для посягательства на территориальную целостность России», пишет «Крымская газета». По его словам, Волконскую хотят лишить голоса на заседании ОБСЕ из-за «несовпадения взглядов на принадлежность Крыма».

Накануне, 16 сентября, украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова Волконскую на заседании ОБСЕ в Варшаве. Украинские представители призвали ОБСЕ «не использовать для представления точки зрения оккупационным властям Крыма».

В начале июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Согласно документу, ОБСЕ уважает территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов».

Теги: ОБСЕ, Украина, Крым
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