ЛНР и Россия заявили о срыве переговоров о разведении сил в Донбассе

ЛНР и Россия заявили о срыве переговоров о разведении сил в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, представляющий ЛНР на переговорах в Минске, заявил о срыве переговоров о разведении сил конфликтующих сторон. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит «нормандской четверки», — заявил РБК уполномоченный представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего.

Дейнего сказал, что текст «формулы Штайнмайера» уже был согласован, но Украина отказалась его подписать. По его словам, о формулировках изначально договорились советники лидеров нормандской четверки (с российской стороны это был Владислав Сурков, с украинской — Андрей Ермак).

«Мы получили согласованный текст «формулы» 11 сентября, однако Украина в итоге отказалась его подписывать», — пояснил он.

Кроме того, отметил Дейнего, трехсторонней группе не удалось договориться и о графике разведения сил. «Переговоры также были сорваны», — констатировал он.