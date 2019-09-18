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Дважды сорванный саммит Почему Москва и Киев опять ни о чем не смогли договориться на донбасском направлении
Встреча контактной группы по Донбассу в среду завершилась полным фиаско — не удалось ни утвердить «формулу Штайнмайера», ни согласовать график разведения войск. Таким образом, саммит «нормандской четверки» вряд ли состоится

От назначенной на 18 сентября встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины зависело, состоится ли в ближайшее время саммит «нормандской четверки». Ожидалось, что представителями России, Украины и самопровозглашенных республик Донбасса удастся согласовать в Минске два принципиальных момента — график поэтапного разведения войск на юго-востоке Украины, а также единую редакцию «формулы Штайнмайера», которая оговаривает условия закрепления особого статуса Донбасса.

Москва неоднократно заявляла, что готова принять участие в саммите в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия), если будут выполнены эти два условия.

Политика
ЛНР и Россия заявили о срыве переговоров о разведении сил в Донбассе

Однако итоги заседания оказались провальными. Переговоры не просто не приблизили встречу «нормандской четверки», а даже наоборот — отложили ее на неопределенный срок. Стороны не договорились ни о разводе сил, ни о политическом урегулировании, ни об обмене «всех на всех». Следующий раз контактная группа соберется в Минске 1 октября.

Киев отказался от согласованной формулы

Так называемая формула Штайнмайера, названная в честь ее автора, нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и впервые обнародованная в 2015 году, предполагает, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после проведения в регионе выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Официально «формула» нигде не публиковалась и документально закреплена не была.

Принятие закона об особом статусе Донбасса наравне с проведением на Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию страны — один из пунктов минских соглашений, принятых в феврале 2015 года. За более чем четыре года, прошедших с принятия этих соглашений, Москва и Киев так и не разрешили ключевого противоречия, которое заключается в том, как именно должен быть принят и действовать закон об особом статусе. И «формула Штайнмайера» должна была стать компромиссом в этом вопросе.

Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

Перед встречей контактной группы 18 сентября текст «формулы» был согласован советниками лидеров «нормандской четверки» во время их встречи в Берлине в начале сентября, заявил РБК уполномоченный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего. С российской стороны в берлинской встрече участвовал помощник президента Владислав Сурков, с украинской — помощник президента Андрей Ермак, а также глава МИД Украины Вадим Пристайко. «Мы получили согласованный текст «формулы» еще 11 сентября», — добавил Дейнего. О том, что документ был согласован на встрече в нормандском формате в середине дня, заявил и Пристайко.

Однако Украина неожиданно отказалась его утверждать, рассказал Дейнего. Из-за срыва переговоров о «формуле» контактной группе не удалось договориться и о графике разведения сил, добавил он. «Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит «нормандской четверки», — резюмировал он.

Дважды сорванный саммит

18 сентября стало известно, что саммит «нормандской четверки» мог пройти накануне встречи контактной группы, 17 сентября. Об этом заявил Вадим Пристайко. По его словам, встреча не состоялась, потому что российская сторона «по техническим причинам» не смогла принять в ней участие. Он добавил, что в ближайшее время планируется провести работу над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров». «Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — добавил он. Однако без изменения позиций Москвы или Киева такой саммит будет лишен смысла.

Украина не приемлет подход России

Представители Украины настаивают на том, что «формула Штайнмайера» по сути своей была заведомо неприемлема для Киева. Еще до официального окончания переговоров в среду источник в украинской делегации рассказал РБК, что они провалились из-за принципиальной позиции России: Москва настаивала на том, чтобы «особый статус Донбасса» был закреплен в Конституции страны. Именно это, по его словам, и подразумевала «формула». Киев же, продолжил он, на это пойти не может и считает, что кризис на востоке Украины должен быть решен через реформу о децентрализации. «Если этими законопроектами [о децентрализации] уже будут учитываться особенности регионов, то выделять какой-то один регион не имеет смысла», — объяснил собеседник РБК позицию Украины.

Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Кроме того, по его словам, позиция ДНР и ЛНР в вопросе особого статуса «более гибкая», чем у Кремля. Он также опроверг сообщения о том, что на повестку прошедшей встречи контактной группы вносились какие-то новые предложения, например «формула Зеленского». «В данный момент вопрос не решается ни по сути, ни по повестке», — сказал он.

Владислав Дейнего заявление о «большей гибкости» ЛНР и ДНР в этом вопросе опроверг и добавил, что необходимость принятия закона об особом статусе прописана в минских договоренностях, которые Киев отказывается выполнять.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Украина, Контактная группа, минские договоренности
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