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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об остановке продвижения ВСУ в Суджанском районе

Сюжет
Военная операция на Украине
На участке «Ахмата» в Суджанском районе «противник конкретно остановлен» и «планомерно уничтожается», заявил Алаудинов, добавив, что российские войска контролируют ситуацию
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Российские военные остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Со слов Алаудинова, на этом участке помимо «Ахмата» украинским военным противостоят бойцы 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа. «На данный момент идет планомерное уничтожение противника», — сказал он.

В разговоре с ТАСС Алаудинов заявил, что «абсолютно все уже под контролем» и «противник уже на нашем участке конкретно остановлен».

The Washington Post опубликовала репортаж из Суджи
Политика
Фото:Ян Доброносов / Reuters

Административный центр Суджанского района город Суджа расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. С начала боев в Курской области, которые идут вторую неделю, Алаудинов регулярно отчитывается о ситуации в Судже. 15 августа он заявил, что ВСУ не контролируют город, там находятся подразделения российских войск, идут активные боестолкновения с противником. 18 августа Алаудинов сообщил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи.

На прошлой неделе репортеры итальянского телеканала Rai посетили Суджу в сопровождении украинских военных и опубликовали репортаж из города. ФСБ завела против них уголовное дело о незаконном пересечении границы, Rai отозвала журналистов из России из соображений безопасности. Еще один материал из города выпустила The Washington Post, в МИД России заявили, что силовики изучают «фактологию в связи с действиями» сотрудников издания.

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Суджа Курская область Апти Алаудинов Ахмат
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