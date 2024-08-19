Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в Судже

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Российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, силовики изучают «фактологию в связи с действиями» репортеров из США в курском городе.

Газета опубликовала репортаж из Суджи в Курской области, который 17 августа посетили журналисты издания в сопровождении украинских военных. В статье отмечается, что, согласно условиям визита, репортеры не должны раскрывать полных имен военных, только личные имена или позывные, а также детали о позициях Вооруженных сил Украины.

Журналисты пообщались с жителями Суджи и опубликовали кадры из города. WP пишет, что, хотя здания в центре сильно пострадали от обстрелов, а дороги усеяны осколками и мусором, многие жилые дома остались в основном нетронутыми.

ФСБ завела уголовное дело о незаконном пересечении границы, после того как Суджу вместе с украинскими военными посетили журналисты итальянской телекомпании Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни. Они сняли репортаж из Суджи. В сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, репортеры поговорили с местными жителями.

В связи с этим МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры грубейшим образом нарушили российское законодательство и «элементарные правила журналистской этики», сняв репортаж для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Rai после этого отозвала репортеров из России из соображений безопасности.