Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в Судже
Российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, силовики изучают «фактологию в связи с действиями» репортеров из США в курском городе.
Газета опубликовала репортаж из Суджи в Курской области, который 17 августа посетили журналисты издания в сопровождении украинских военных. В статье отмечается, что, согласно условиям визита, репортеры не должны раскрывать полных имен военных, только личные имена или позывные, а также детали о позициях Вооруженных сил Украины.
Журналисты пообщались с жителями Суджи и опубликовали кадры из города. WP пишет, что, хотя здания в центре сильно пострадали от обстрелов, а дороги усеяны осколками и мусором, многие жилые дома остались в основном нетронутыми.
ФСБ завела уголовное дело о незаконном пересечении границы, после того как Суджу вместе с украинскими военными посетили журналисты итальянской телекомпании Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни. Они сняли репортаж из Суджи. В сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, репортеры поговорили с местными жителями.
В связи с этим МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры грубейшим образом нарушили российское законодательство и «элементарные правила журналистской этики», сняв репортаж для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Rai после этого отозвала репортеров из России из соображений безопасности.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов