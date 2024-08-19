 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в Судже

Захарова: «Силовики изучают действия американских журналистов в Судже»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ян Доброносов / Reuters
Фото: Ян Доброносов / Reuters

Российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, силовики изучают «фактологию в связи с действиями» репортеров из США в курском городе.

Газета опубликовала репортаж из Суджи в Курской области, который 17 августа посетили журналисты издания в сопровождении украинских военных. В статье отмечается, что, согласно условиям визита, репортеры не должны раскрывать полных имен военных, только личные имена или позывные, а также детали о позициях Вооруженных сил Украины.

Журналисты пообщались с жителями Суджи и опубликовали кадры из города. WP пишет, что, хотя здания в центре сильно пострадали от обстрелов, а дороги усеяны осколками и мусором, многие жилые дома остались в основном нетронутыми.

Алаудинов заявил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи
Политика

ФСБ завела уголовное дело о незаконном пересечении границы, после того как Суджу вместе с украинскими военными посетили журналисты итальянской телекомпании Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни. Они сняли репортаж из Суджи. В сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, репортеры поговорили с местными жителями.

В связи с этим МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры грубейшим образом нарушили российское законодательство и «элементарные правила журналистской этики», сняв репортаж для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Rai после этого отозвала репортеров из России из соображений безопасности.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Суджа Мария Захарова МИД США журналисты The Washington Post Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова обвинила итальянских репортеров в искажении фактов об атаке ВСУ
Политика
Захарова предупредила о катастрофе в случае атаки на Курскую АЭС
Политика
Алаудинов заявил о выводе из Суджи 73 раненых, женщин и срочников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатомОбщество, 13:18
Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНРПолитика, 13:15
Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в БакуПолитика, 13:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:08
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 13:07
Индекс Мосбиржи впервые за год упал ниже 2800 пунктовИнвестиции, 13:06
Bild узнал, что Киев лишился €3,8 млрд из-за споров в кабмине ГерманииПолитика, 13:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Самый титулованный тренер мира еще на год отложил уход из волейболаСпорт, 13:01
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса MiroТехнологии и медиа, 13:00
«Точный масштаб кризиса неизвестен». Чем обернется дефицит юанейPro, 12:58
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУПолитика, 12:52
Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»Общество, 12:51
Дешевле не будет: сколько стоят мини-квартиры в Москве и областиНедвижимость, 12:49
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали войти в КурскПолитика, 12:42