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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи

Алаудинов: спецназ и морпехи остановили прорыв ВСУ в направлении Суджи
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военнослужащие остановили прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Суджи в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Курская область, направление Суджа. Спецназ «Ахмат» совместно со 2-й бригадой спецназа, ССО, 810-й бригадой морпехов, 30-м полком, ну и в принципе еще подразделениями артиллерии и другими продолжает громить противника. По всему периметру, где мы есть, противник в принципе остановлен», — сказал он.

По словам Алаудинова, военнослужащие ВСУ при поддержке двух боевых бронированных машин «заскочили на тот участок», где находятся бойцы «Ахмата», в результате чего были уничтожены.

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Фото:John Moore / Getty Images

«И на других участках тоже у нас идет активная работа по уничтожению техники. Сейчас заехало еще пять единиц техники, мы ее фиксируем. Будем уничтожать по мере поступления», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что украинская армия установила контроль над 28 населенными пунктами. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области «для соблюдения правопорядка». Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию».

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