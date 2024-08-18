Алаудинов заявил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи
Российские военнослужащие остановили прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Суджи в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Курская область, направление Суджа. Спецназ «Ахмат» совместно со 2-й бригадой спецназа, ССО, 810-й бригадой морпехов, 30-м полком, ну и в принципе еще подразделениями артиллерии и другими продолжает громить противника. По всему периметру, где мы есть, противник в принципе остановлен», — сказал он.
По словам Алаудинова, военнослужащие ВСУ при поддержке двух боевых бронированных машин «заскочили на тот участок», где находятся бойцы «Ахмата», в результате чего были уничтожены.
«И на других участках тоже у нас идет активная работа по уничтожению техники. Сейчас заехало еще пять единиц техники, мы ее фиксируем. Будем уничтожать по мере поступления», — добавил командир спецназа «Ахмат».
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что украинская армия установила контроль над 28 населенными пунктами. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области «для соблюдения правопорядка». Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию».
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов