Суджа: что это за город и в чем его стратегическое значение

Виды Суджи (Фото: Cusik / Wikipedia)

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Суджа — это город на юго-западе Курской области, центр Суджанского района, с 2004 года образует муниципальное образование в составе одноименного городского поселения.

Территория Суджи

Суджа расположена в низменно-равнинной зоне в междуречье реки Суджи и ручья Олешня (оба — притоки Днепра). Площадь города — 434 га. Расстояние до Курска — 105 км, до границы с Украиной — 8 км. Региональной трассой 38К-004 связан с Дьяконово (88 км), дорогами местного значения — с Льговом (51,9 км), а также с Рыльском, Коренево и Обоянью. Через город проходит железная дорога на линии Льгов — Белгород (в составе Орловско-Курского региона Московской железной дороги). Городской транспорт представлен городскими и пригородными автобусными маршрутами, такси.

Суджа отличается двухъядерным характером застройки. Центральный район — административное, деловое и культурное ядро города с общественным центром в районе Советской площади — отделен от промышленного Пристанционного заболоченной поймой реки Суджи шириной до 1,5 км, два микрорайона соединены между собой автодорогой. Пристанционный район фактически слился со слободой Замостье.

Символика города

Герб города — прямоугольный щит серебряного цвета, заостренный в середине нижнего края, разделен на две части горизонтальной полосой. В верхней части — три летящие куропатки в синей полосе (символика Курска и Курской области), в нижней — серый дикий гусь в тростнике (символ города, выбранный еще в XVIII веке по причине «великого в таковых птицах изобилия» в его окрестностях). Символика восходит к первому гербу Суджи, утвержденному в 1780 году.

Население Суджи

По данным переписи 2020 года, население Суджи составило 5127 человек (в 2010 году — 6036), в национальном составе абсолютно преобладали русские (96,1%), проживали также украинцы (1,1%) и армяне (0,4%). На январь 2024 года, по данным Росстата, в городе проживал 4941 человек.

История Суджи

Город был основан в 1661 году черкасами — украинскими казаками-переселенцами из Речи Посполитой, получил название по одноименной реке, на берегу которой было заложено поселение. До 1664 года управлялся только выборным атаманом. Впоследствии к нему добавился назначаемый воевода, которому подчинялись русские поселенцы и служилые люди (такое двойное управление сохранялось до 1718 года). В городе было построено деревянное укрепление (острог), вокруг которого образовались слободы. По переписи 1665 года, в нем проживало 1100 человек.

С 1708 года Суджа вместе с уездом административно входила в Киевскую губернию, с 1727-го — в Белгородскую, с 1779 года — в Курское наместничество (с 1796 по 1924 год — губерния).

В качестве сотенного города Суджа до 1765 года входила в Сумский слободской казачий полк, город входил в систему укреплений для защиты от набегов крымских татар. К первой половине XVIII века военно-оборонительная роль Суджи снизилась, крепость пришла в упадок. С 1784 года город перестраивался в соответствии с новым генеральным планом. Впоследствии Суджа развивалась преимущественно как торговый и ремесленный центр, чему способствовало ее выгодное расположение на дороге, ведущей к Киеву, Херсону и Одессе.

В городе проводилось четыре ярмарки в год, были развиты гончарное и кузнечное дело, производство тканей и одежды, работали пищевые производства. За пределами губернии город и поселения уезда получили известность как центры ковроткачества, плетения кружев, изготовления кухонных гончарных изделий и игрушек. В 1893 году открылось железнодорожное сообщение с Коренево, в 1911-м через город прошла линия Льгов — Готня.

Согласно переписи 1897 года, в Судже проживало 7433 человека, из которых 4546 назвали родным языком украинский (малоросский), 2765 — русский (великоросский). Большинство жителей (5539 человек) были крестьянами.

В годы революции и гражданской войны Суджа неоднократно переходила из рук в руки; в частности, с весны 1918-го контролировалась германскими и украинскими войсками. А в ноябре—декабре 1918 года город был административным центром советской Украины. Советская власть окончательно установилась в ноябре 1919 года. С 1928 года — районный центр Центрально-Черноземной области, с 1934 года — в составе Курской области. В годы Великой Отечественной войны в октябре 1941-го — марте 1943-го город находился в оккупации. После войны город был восстановлен, развивался как центр пищевой промышленности, также были построены заводы тракторных агрегатов, гидроаппаратуры, а в 1962 году на базе ранее действовавшей артели открылась ковроткаческая фабрика (работала до 1991 года).

Основа экономики города — пищевая промышленность, получили развитие торговля и строительство. Среди предприятий — завод тракторных агрегатов (запчасти для тракторной техники), маслодельный комбинат (молоко, масло, йогурты), мясокомбинат, мясохладобойня (в составе АО «Надежда), газоизмерительная станция (через нее проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу), дорожное ремонтно-строительное управление и несколько коммунальных предприятий.

Среди крупных сельскохозяйственных предприятий города и района — ООО «Агросил» (производство зерновых и зернобобовых), АО «Надежда» (в составе — несколько свиноводческих комплексов, производство мяса и мясных изделий, комбикормов).

Местные СМИ: газеты «Суджанские вести» и «Вестник Суджи». В городе есть центральная и детская библиотеки, две общеобразовательные школы, детско-юношеский центр, сельскохозяйственный техникум, колледж искусств, спорткомплекс, центры народного творчества и ремесел, краеведческий музей.

В городе 133 историко-культурных памятника, среди которых наиболее известны Троицко-Вознесенская (построена в 1812 году), Рождественская и Покровская церкви (обе построены в 1799–1828 годах), а также памятник-бюст актеру Михаилу Щепкину (установлен в городском парке в 1895 году, на рубеже XVIII–XIX веков Щепкин обучался в Суджанском народном училище).

Неподалеку от города в селе Горналь на границе с Украиной — основанный в 1671 году Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Монастырь серьезно пострадал при нападении ВСУ в августе 2024-го.

Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь

Стратегическое значение Суджи

После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Суджа несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины.

В августе 2024 года Суджа была занята частями ВСУ в ходе вторжения в Курскую область и стала самым крупным российским населенным пунктом, оказавшимся под контролем украинских войск.

Для ВСУ стратегическое значение имеет газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую осуществляется прокачка газа в Европу через территорию Украины. С мая 2022 года после прекращения приема газа через станцию «Сохрановка» ГИС «Суджа» стала единственной для транзита газа в страны ЕС.

Для российских войск Суджа — важный транспортный узел. Региональная трасса 38К-004 связывает город с украинской границей (далее идет на Сумы). Важное значение для снабжения войск имеет и проходящая через город железнодорожная магистраль.