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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу полностью

Алаудинов: ВСУ не контролируют Суджу, в городе остаются российские силы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют Суджу, в городе находятся подразделения российских войск, идут активные боестолкновения с противником. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — сказал он.

Еще накануне Алаудинов отмечал, что ВСУ контролируют часть населенных пунктов Курской области, но там нет большого количества сил и средств противника. «Они считают, если в какой-то населенный пункт зашли 20–30 бойцов ВСУ, то этот пункт находится под их контролем. Но он находится под контролем только до тех пор, пока мы не начнем уже полностью сужать это кольцо, выдавливая противника с нашей территории. Понятное дело, что на этом, конечно, не остановимся», — говорил командир «Ахмата».

Суджа — административный центр Суджанского района, город расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. Через одноименную газоизмерительную станцию идут поставки российского газа в Европу.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее Алаудинов сообщал, что всего Украина задействовала 11 тыс. военных в ходе атаки на Курскую область. Минобороны оценивало потери ВСУ с начала боев на этом направлении в более чем 2 тыс. человек и несколько сотен единиц бронетехники.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, эвакуации из приграничных территорий подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. человек уже выехали. Президент Владимир Путин называл главной задачей выдавливание ВСУ с российской территории, а затем прикрытие госграницы совместно с пограничными службами и пообещал «достойный ответ» Украине.

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