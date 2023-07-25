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Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган: турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс в октябре, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Выражая нашу принципиальную поддержку расширения НАТО, мы четко и ясно изложили ожидания Турции. Мы сделали наши предостережения в связи с борьбой с исламофобией, которая распространяется как чума на Западе. <...> Мы внесем свой вклад в открытие парламента», — отметил Эрдоган (цитата по Haberturk).

Парламент Турции открывается в октябре. По словам Эрдогана, окончательное решение будет зависеть от депутатов национального собрания.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал свое согласие, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Он отметил, что это историческое событие, которое сделает сильнее «всех союзников» Североатлантического альянса. Перед переговорами турецкий президент заявлял, что Турция даст «добро» на принятие Швеции в НАТО, если его страну примут в Европейский союз.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года вместе подали заявки на вступление в НАТО, однако власти Турции предупредили, что не поддержат это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов НАТО. В итоге Финляндия была принята в НАТО отдельно.

Теги
Турция Швеция НАТО Реджеп Тайип Эрдоган
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