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Переворот в Нигере ,  
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Свергнутого президента Нигера будут судить за госизмену

Мятежники Нигера сообщили о планах судить свергнутого президента Базума за госизмену
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Переворот в Нигере
Новые власти Нигера собрали материалы для суда над свергнутым президентом, которого обвиняют в госизмене и подрыве безопасности государства. США предупреждали хунту, что те несут ответственность за судьбу Базума
Мохамед Базум
Мохамед Базум (Фото: Yves Herman / WPA Pool / Getty Images)

Нигерийского президента Мохамеда Базума будут преследовать в судебном порядке за государственную измену и подрыв безопасности страны, говорится в заявлении. Об этом заявил представитель Национального совета по защите Родины полковник Амаду Абдрамане, пишет France24.

«Правительство Нигера к настоящему времени собрало <...> доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера», — сказал полковник.

Он же объявил 26 июля о свержении Базума. Как пояснил тогда Абдрамане, переворот связан с «продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и плохим экономическим и социальным управлением».

Мятежники после переворота пригрозили убить Базума, если другие страны попытаются осуществить интервенцию. Такое предостережение было озвучено госсекретарю США Виктории Нуланд во время ее визита в Нигер, сообщала Associated Press. Она предложила мятежникам путь восстановления демократического порядка в стране, но те «не проявили особого интереса». Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что мятежники будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента.

Как рассказывал посол Нигерии в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири, свергнутому президенту не приносят продукты и не обеспечивают его электричеством и газом для приготовления пищи, он содержится в неосвещенном подвале своей резиденции. «План главы хунты состоит в том, чтобы заморить его голодом», — отметил дипломат. По сведениям AP, мятежники впервые позволили врачу навестить президента 12 августа.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер Мохамед Базум госизмена
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