Премьер Нигера опроверг планы сотрудничества с Россией или ЧВК «Вагнер»

О том, что новые власти Нигера обратились за помощью к ЧВК «Вагнер», в начале августа сообщало AP со ссылкой на источники. Назначенный мятежниками премьер-министр заявил, что о таких планах ему неизвестно

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Новое правительство Нигера не планирует сотрудничать с Россией или с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», а также выступает против полного разрыва отношений с Францией. Об этом в интервью The New York Times заявил назначенный мятежниками премьер Али Махаман Ламин Зейн.

«Я не видел никакого намерения со стороны военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или группой Вагнера», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты. О также призвал «не подталкивать» нигерийцев к сотрудничеству с теми партнерами, которых США не хотят видеть в стране.

В то же время Зейн обвинил французских чиновников в «снисходительности», однако отметил, что Нигер выступает за продолжение сотрудничества с Парижем. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — объяснил он.

The New York Times приводит не все цитаты премьер-министра и неясно, в каком контексте он говорит о Франции. Сама газета только отмечает, что в Нигере остаются 1,5 тыс. французских военных, которые отказались уходить из страны, несмотря на требование мятежников.

Кроме того, новый премьер считает, что в будущем придет момент, когда нужно будет провести оценку военного партнерства с США. Однако он приветствовал «чрезвычайно разумную позицию» Белого дома, который призывал к дипломатическому урегулированию.

Говоря о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме, Зейн пообещал не причинять ему вред, отметив, что в Нигере нет «традиции насилия».

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила главу государства Мохамеда Базума. Новым президентом объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свергнутый президент затем обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Его свержение встретило осуждение в ООН, Вашингтоне, Африканском союзе и ЕС, а страны ЭКОВАС пригрозили мятежникам военной интервенцией. Российский МИД призвал воздержаться от применения силы, одновременно выразив надежду на освобождение президента Нигера.

О том, что мятежники обратились за помощью к ЧВК «Вагнера», подразделения которой уже расположены в соседних Мали и Буркина-Фасо, 5 августа сообщало Associated Press со ссылкой на источники. Глава ЧВК Евгений Пригожин после переворота в Нигере действия мятежников приветствовал. «Это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны и дай Бог им здоровья, и чтобы у них все получилось», — говорил бизнесмен (аудиозапись публиковал близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone).