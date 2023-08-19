RFI узнало о встрече делегации ЭКОВАС со свергнутым президентом Нигера

Мохамед Базум (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) встретилась со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом, сообщает радиостанция RFI.

Встреча состоялась в присутствии премьер-министра Махамана Ламина Зейна, назначенного мятежниками, и еще одного члена хунты. Представители ЭКОВАС посмотрели, в каких условиях содержится свергнутый президент.

19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в роли посредника в урегулировании ситуации в стране, где произошел военный переворот, сообщало AFP со ссылкой на источники.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство трех последних приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Делегацию возглавляет бывший президент Нигерии Абдусалами Абубакар. По словам источника AFP, представители ЭКОВАС намерены дать «жесткий сигнал» военным Нигера. Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса ранее говорил, что они хотят «продолжить идти мирным путем для восстановления конституционного порядка» в Нигере.

В то же время сообщество западноафриканских государств подчеркнуло , что готово прибегнуть к военному вмешательству как к «последнему средству», если урегулировать ситуацию мирно не получится. Муса накануне заявил, что дата возможного вторжения определена, но не стал ее раскрывать.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Новые власти решили судить Базума по обвинению в госизмене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции. Свергнутый президент обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок. Действия мятежников осудили в ООН, Соединенных Штатах, Африканском союзе и ЕС. Российский МИД призвал конфликтующие стороны воздержаться от применения силы.