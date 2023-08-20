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В Брянской области провели военные сборы для чиновников и депутатов

Брянский губернатор Богомаз сообщил о военных сборах для чиновников и депутатов
Сюжет
Военная операция на Украине
Брянских чиновников и депутатов научили водить спецхтехнику, налаживать связь и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боя. Военные сборы для них продлились всего два дня

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Депутаты, главы муниципальных образований и органов исполнительной власти Брянской области прошли военно-мобилизационные сборы «в обстановке, приближенной к боевой», сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Занятия проходили на войсковом стрельбище, где каждый учился обращаться с разными видами оружия, на автодроме обучали вождению спецтехники, были оборудованы учебные точки, где велась подготовка по связи и тактической медицине. Военные на практике учили участников сборов, как правильно вести себя в той или иной ситуации», — рассказал Богомаз.

Губернатор отметил, что все присутствовавшие — госслужащие, «и важно, чтобы каждый из нас мог встать на защиту Родины».

Военные сборы у чиновников и депутатов продлились два дня.

После начала в России частичной мобилизации вопрос о возможности призыва депутатов, принявших незадолго до нее соответствующие поправки о мобилизации, стал дискуссионным. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что депутаты не имеют брони, однако статья 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» устанавливает отсрочку для депутатов и сенаторов.

«Справедливая Россия» предлагала «удовлетворить запрос общества на справедливость» и призывать депутатов и сенаторов наравне с остальными россиянами. Среди части парламентариев эта инициатива не встретила поддержки. «Сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает», — говорил единоросс Петр Толстой. На уточняющий вопрос о готовности «встать в строй» Толстой ответил: «Мы все и так в нем находимся». Один из соавторов поправок о мобилизации, депутат  Дмитрий Вяткин («Единая Россия»),  говорил что для парламентариев было бы «самым легким решением» пойти воевать. Но, в то же время, он настаивал, что депутаты не могут этого сделать, потому что обязаны «донести важность ситуации» до людей.

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В России «и не пахнет» новой волной мобилизации, настаивает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Вместе с тем, он запланировал внести осенью законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, назвав его «более чем актуальным». А в июле правительство впервые утвердило особую форму повестки для мобилизации, в то время как осенью 2022 года людей мобилизовали с помощью типовой повестки для срочной службы. В новой форме повестки не упоминается слово «частичная», а текст ссылается на указ президента «об объявлении мобилизации», тогда как в сентябре был подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации».

В июне президент Владимир Путин говорил, что не видит на данный момент необходимость проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянская область Александр Богомаз военные сборы
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