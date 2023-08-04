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Картаполов заявил, что новой волной мобилизации в России «и не пахнет»

Глава комитета по обороне Картаполов заявил, что новой мобилизацией в России «и не пахнет»
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации, который собираются внести в Госдуму осенью, не связан с ее новой волной
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил связь между законопроектом об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и новой волной призыва. Об этом он сказал в комментарии «Газете.ru».

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все», — объяснил депутат.

Он заверил, что никакой новой волной мобилизации в стране «и не пахнет».

4 августа Картаполов в интервью «Парламентской газете» сообщил, что законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму на рассмотрение осенью. Инициативу он назвал «более чем актуальной» и отметил, что «тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

Законопроектом предлагается добавить в ст. 328 УК третью часть, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство поддержало эту инициативу.

Российские власти не раз утверждали, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет. Президент Владимир Путин говорил об этом в июне.

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В пятницу Путин подписал закон об увеличении верхнего призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя осталась прежней. Таким образом, призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в стране, через семь месяцев после начала военных действий на Украине. Призвать собирались 300 тыс. россиян. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, утверждал он. 10 июня замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля. Так, с начала июня контракт с Минобороны заключили 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

При этом указ о завершении мобилизации Путиным подписан не был. В Кремле утверждали, что он не нужен и что на этот счет «есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснял отсутствие указа тем, что «с политической точки зрения, с точки зрения легитимности большей силы, чем слова президента», в России нет.

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Елена Чернышова
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Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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