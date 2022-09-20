Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

В Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК, который был принят в первом чтении в июле. В кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты, первым на него обратил внимание правозащитник Павел Чиков.

«В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — сказано в документе.

В статье 63 УК приведены обстоятельства, которые считаются отягчающими. В пункте «л» в действующей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

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