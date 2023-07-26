Правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации

Форма повестки по мобилизации не определяет мобилизацию как «частичную» и предупреждает об уголовной ответственности призывника, однако данный закон власти так и не приняли. Власти заявили, что в мобилизации нет необходимости

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Правительство утвердило форму повестки о мобилизации, постановление опубликовано на портале правовой информации 24 июля. Прежде использовалась типовая форма повестки по призыву. Первой на это обратил внимание проект Faridaily.

Повестка содержит ссылку на указ президента Владимира Путина «об объявлении мобилизации». В прошлом году глава государства подписал указ «об объявлении частичной мобилизации». Форма повестки не содержит слово «частичная» и номер указа президента.

В ее тексте есть рекомендации взять с собой туалетные принадлежности, еду на один день и документы, а также предупреждение об уголовной ответственности. При этом уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит административная ответственность в виде штрафа.

После того как был завершен призыв по частичной мобилизации в прошлом октябре, в Думе утверждали, что отказались от идеи уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации из-за утраты актуальности.





Президент так и не подписал указ о завершении в России частичной мобилизации. По словам его представителя Дмитрия Пескова, это связано с тем, что «частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами». «Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать», — добавил он.

В июне Путин говорил, что не видит на данный момент необходимость проводить дополнительную мобилизацию. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил он.