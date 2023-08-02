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Суд в ХМАО признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью

Суд в ХМАО признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью от призыва
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд постановил, что бронь от мобилизации «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки» и военкомы могут все равно призывать таких граждан
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военкоматы вправе призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь, постановил Сургутский городской суд, апелляционная комиссия утвердила это решение. Карточка дела размещена на сайте суда.

«Согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — сказано в решении суда.

Суд рассматривал иск сотрудника «Сургутнефтегаза» (в материалах дела его имя не называется) к призывной комиссии. Работодатель включил его в список граждан, которым необходимо предоставить бронь, кроме того, мужчина указал на наличие у него неврологического заболевания, несмотря на которое комиссия присвоила ему высшую категорию годности «А».

Однако в постановлении суда сказано, что указанные требования для выдачи брони выполнены не были, «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала», а до призыва мужчина не сообщал военкомату о проблемах со здоровьем. Представитель «Сургутнефтегаза» на заседании назвала решение суда законным.

РБК направил запрос в Сургутской городской суд.

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Во время набора в рамках частичной мобилизации были случаи призыва отцов троих детей, что противоречило директиве Минобороны, которая предписывала выдавать таким россиянам отсрочку от мобилизации. Позднее оказалось, что директива носит рекомендательный характер. «Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации», — реагировала депутат Думы Нина Останина.

В Генштабе затем заявили, что военкоматы не подчиняются директивам Минобороны, в том числе в вопросе отсрочек по мобилизации, поскольку они подведомственны правительствам регионов. призывную комиссию субъекта возглавляет губернатор, а призывную комиссию муниципального образования — глава местной администрации. Именно они решают, давать отсрочку или нет.

Призыв по частичной мобилизации завершился в конце прошлого октября, но президент Владимир Путин не подписал указ о завершении самой мобилизации. Кремль говорил, что это связано с тем, что «частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами». Этим летом Путин рассказывал, что не видит на данный момент нужды проводить дополнительную мобилизацию. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил он.

Правительство в конце июля впервые утвердило специальную повестку для призыва по мобилизации. В ней отсутствует слово «частичная», а текст ссылается на указ президента «Об объявлении мобилизации...», тогда как прошлой осенью Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
ХМАО мобилизация Сургутнефтегаз
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