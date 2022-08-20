Пентагон сообщил о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия
Соединенные Штаты ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила на брифинге первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.
«Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами», — сказала замминистра.
По ее словам, США также активно ведут работу над созданием собственных гиперзвуковых вооружений. «Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам», — сказала Хикс.
О создании в США собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года заявлял на тот момент президент США Дональд Трамп, охарактеризовав ее как «супер-пупер» (super duper). Позднее Трамп говорил, что разрабатываемая американскими военными ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.
Об успешном испытании гиперзвукового оружия в середине июля заявила американская Raytheon Technologies Corp. По данным компаниии, оружие может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Мах и выше (1 Мах — 1224 км/ч). Система движется за счет углеводородного топлива, и, поскольку для горения в ней используется кислород, ей не нужен бортовой окислитель, отметили в пресс-службе.
В настоящее время гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай. Президент Владимир Путин еще в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард». В мае прошлого года он также сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».
В начале мая на тот момент вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия уже работает над созданием нового поколения гиперзвуковых ракет наземного, воздушного и морского базирования. «По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал он.