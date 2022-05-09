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Борисов заявил об испытаниях в России новейших гиперзвуковых ракет

Вице-премьер Борисов: в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения
По словам вице-премьера, Россия работает над созданием гипезвуковых ракет нового поколения, а их испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия работает над созданием нового поколения гиперзвуковых ракет для различных носителей, испытания уже проходят. Об этом «Интерфаксу» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал он.

По его словам, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. «Уже идут испытания на ракетоносцах Ту-22М3М», — добавил Борисов.

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О наличии у России гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью, превышающей скорость звука в разы, в том числе «Кинжал» и «Авангард», президент Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В мае прошлого года он также сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

В 2020 года в Пентагоне признали, что потеряли мировое лидерство в разработке гиперзвукового оружия. Там отмечали, что в течение нескольких лет стране предстоит восстанавливать свои позиции.

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Разработку Россией гиперзвукового оружия нового поколения анонсировал глава Минобороны Сергей Шойгу в августе 2021 года. «У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», — говорил Шойгу.

19 марта этого года Минобороны впервые сообщило применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине. Тогда военное ведомство отчиталось об уничтожении «крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов» украинских сил в Ивано-Франковской области. В министерстве отметили, что использование «Кинжалов» против ВСУ будет продолжено, поскольку применение этих ракет показало их «эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника».

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гиперзвуковая ракета Юрий Борисов оружие
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