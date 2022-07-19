В США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Raytheon Technologies Corp. сообщила об успешном проведении вторых летных испытаний своего гиперзвукового оружия, разработанного для ВВС США. Вооружение может развивать гиперзвуковую скорость до 6000 км/ч и выше

Фото: rtx.com

Американская компания Raytheon Technologies Corp. в партнерстве с Northrop Grumman успешно завершила второе летное испытание гиперзвукового оружия. Это гиперзвуковое воздушно-реактивное оружие с реактивным двигателем разработано для Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США.

«В ходе этого летного испытания были учтены данные и уроки, извлеченные из первого полета. Испытание соответствовало всем основным и второстепенным целям, включая демонстрацию возможностей тактической дальности стрельбы», — говорится в сообщении компании.

Оружие может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Мах и выше (1 Мах — 1224 км/ч). Система движется за счет углеводородного топлива, и, поскольку для горения в ней используется кислород, ей не нужен бортовой окислитель, отметили в пресс-службе.

«Второе летное испытание — это большой шаг к тому, чтобы технология scramjet была готова к полету. Почти 20-летние исследования и разработки в области реактивных двигателей принесли свои плоды», — сказал вице-президент и генеральный менеджер по системам вооружения Northrop Grumman Дэн Олсон.

Ранее, 13 июля, Reuters со ссылкой на заявление Пентагона сообщил, что США недавно успешно испытали две гиперзвуковые ракеты Lockheed Martin Corp. на фоне опасений, что Россия и Китай добились большего успеха в разработке собственного гиперзвукового оружия. Американский бомбардировщик B-52 запустил гиперзвуковую ракету быстрого реагирования (ARRW). Ракета движется в верхних слоях атмосферы со скоростью около 6200 км/ч.

ВВС США 13 мая также сообщали об успешных испытаниях ARRW у побережья Южной Калифорнии.

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О создании в США собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года заявлял на тот момент президент США Дональд Трамп. По его словам, разрабатываемая американскими военными ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

CNN сообщал о тайном испытании США гиперзвуковой ракеты в середине марта. По данным телеканала, пуск был произведен спустя несколько дней после заявлений Москвы о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

В середине марта официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в ходе спецоперации на Украине уничтожили крупный подземный склад боеприпасов с помощью авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

9 мая на тот момент вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Россия работает над созданием нового поколения гиперзвуковых ракет наземного, воздушного и морского базирования. «По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал он.

По его словам, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. «Уже идут испытания на ракетоносцах Ту-22М3М», — добавил Борисов.