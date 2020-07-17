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Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

Гиперзвуковую ракету, разработкой которой президент США Дональд Трамп несколько раз хвалился, испытали в марте 2020 года в Тихом океане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно, заявили в Пентагоне. По словам собеседника телеканала, американский лидер проявил особый интерес к этой ракете.

«На самом деле он [президент США] имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, когда скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука», — сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

Несмотря на это, Соединенные Штаты пока отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия — американские системы вряд ли будут развернуты ранее 2023 года, указывает CNN.

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<p>Владимир Путин</p>

О создании в США «супер-пупер» ракеты президент Дональд Трамп заявлял в середине мая. Позднее американский лидер сообщил, что разрабатываемая американскими военными гиперзвуковая ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км. Какую именно ракету он имел в виду, хозяин Белого дома не уточнил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления Трампа сказала, что Москва не перестает удивляться США, заявляющим о наличии у них ракет, о которых «даже никто подумать не может».

Теги: Пентагон, гиперзвуковая ракета
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