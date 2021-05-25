Путин заявил об укреплении «ядерной триады» России

Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Потенциал так называемой «ядерной триады» России серьезно укрепился, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями Оборонно-промышленного комплекса. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады», — сказал президент.

Речь идет о вооруженных силах, которые участвуют в доставке атомных боеголовок — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и Военно-морском флоте.

По словам Путина, возможности ВМФ удалось расширить за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр».