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Политика ,  
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Путин заявил об укреплении «ядерной триады» России

Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Потенциал так называемой «ядерной триады» России серьезно укрепился, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями Оборонно-промышленного комплекса. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады», — сказал президент.

Речь идет о вооруженных силах, которые участвуют в доставке атомных боеголовок — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и Военно-морском флоте.

Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82%
Политика
Владимир Путин

По словам Путина, возможности ВМФ удалось расширить за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр».

Он добавил, что сейчас завершаются испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Кроме того, более 70% зенитных ракетных полков перевооружили на системы С-400, сказал глава государства.

Помимо этого, на заключительной стадии испытаний сейчас находится гиперзвуковая ракетная система «Циркон».

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В ноябре прошлого года на встрече с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК Путин назвал «ядерную триаду» ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Тогда он указал, что страна продолжит модернизировать ядерное вооружение с учетом геополитических рисков.

Позже курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов указывал, что власти внимательно следят за укреплением «ядерной триады». Говоря о модернизации, он отметил, что в этом направлении «не может быть даже предпосылки к срыву».

В декабре 2020-го Путин заявил, что доля современного оружия в «ядерной триаде» составила 82%.

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