В больнице описали состояние Навального словами о спасении жизни

Ссылаясь на закон, врачи не сообщают подробности. Пресс-секретарь ФБС Кира Ярмыш считает, что это было намеренное отравление. Она заявляет, что Навальный находится в коме

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Состояние госпитализированного сегодня утром основателя ФБК Алексея Навального остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни, заявил заместитель главврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

«Интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов» — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая находится в больнице, сообщила, что оппозиционер находится в коме в отделении токсикореанимации в тяжелом состоянии.

Она убеждена, что политика отравили. Врачи после проведенных анализов диагноз не назвали, отравление они рассматривают как одну из версий. В отделении реанимации, куда положили Навального, прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета.