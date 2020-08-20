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В больнице описали состояние Навального словами о спасении жизни

Ссылаясь на закон, врачи не сообщают подробности. Пресс-секретарь ФБС Кира Ярмыш считает, что это было намеренное отравление. Она заявляет, что Навальный находится в коме

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Состояние госпитализированного сегодня утром основателя ФБК Алексея Навального остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни, заявил заместитель главврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

«Интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов» — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая находится в больнице, сообщила, что оппозиционер находится в коме в отделении токсикореанимации в тяжелом состоянии.

Она убеждена, что политика отравили. Врачи после проведенных анализов диагноз не назвали, отравление они рассматривают как одну из версий. В отделении реанимации, куда положили Навального, прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
Общество
Алексей Навальный

Навальному стало плохо в салоне самолета, следовавшего рейсом Томск — Москва утром в четверг, 20 августа. Командир экипажа принял решение о срочной посадке лайнера в Омске, сразу же после приземления политик был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи № 1, его положили в реанимацию.

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По словам Ярмыш, которая сопровождала Навального в поездке по регионам Сибири, перед посадкой в самолет он ничего не ел, только выпил чая в кафе в аэропорту Томска.

После госпитализации Навального его соратники вызвали в больницу полицию, юристы ФБК заявили, что будут требовать от Следственного комитета возбуждения уголовного дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Как сообщал источник РБК в центральном аппарате МВД, полиция начала проверку обстоятельств отравления Навального.

В интервью «Эхо Москвы» Ярмыш рассказала, что Навальный посещал Новосибирск, после чего отправился в Томск. Издание «Тайга.инфо» сообщило, что Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке за политиком.

«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере она не была настолько заметной», — сказала Ярмыш.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Алексей Навальный, отравление, реанимация
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