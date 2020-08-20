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Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Координационный совет Белоруссии, созданный оппозицией, готов вести диалог с Россией. Об этом сообщил один из лидеров оппозиционеров, экс-министр культуры республики Павел Латушко, передает «РИА Новости».

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме», — сказал Латушко в ответ на вопрос журналистов о готовности совета к контактам с российскими властями.

Ранее совет оппозиции потребовал у действующей власти провести новые выборы. В документе резолюции сказано, что немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов являются единственным способом преодоления политического кризиса в стране.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»
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Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координационный совет начал работу 18 августа. В интервью радиостанции Euroradio.fm экс-глава избирательного штаба одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что на первом заседании участники совета обсудят его структуру, требования к власти и механизмы транзита власти.

Совет был создан 14 августа, о чем объявила кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская. Он должен обеспечить передачу власти в республике.

По словам лидера оппозиции, в совет войдут представители всех объединений, которые хотят начать диалог и мирный транзит власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и др.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, оппозиция
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