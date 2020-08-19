ЦИК Белоруссии назвала сроки инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В сообщении комиссии поясняется, что согласно Конституции инаугурация президента должна пройти не позднее чем через два месяца со дня выборов. Точная дата мероприятия пока неизвестна.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10%. После объявления предварительных итогов по всей стране начались массовые протесты, которые быстро переросли в столкновения протестующих с силовиками.

Главы государств Евросоюза намерены ввести санкции против властей республики. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в черный список ЕС попадут те, кто способствовал фальсификациям во время голосования и применял жестокость к протестующим.