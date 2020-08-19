Выборы в Белоруссии , 19 авг, 19:19
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ЦИК Белоруссии назвала сроки инаугурации Лукашенко
Александр Лукашенко
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В сообщении комиссии поясняется, что согласно Конституции инаугурация президента должна пройти не позднее чем через два месяца со дня выборов. Точная дата мероприятия пока неизвестна.
Главы государств Евросоюза намерены ввести санкции против властей республики. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в черный список ЕС попадут те, кто способствовал фальсификациям во время голосования и применял жестокость к протестующим.