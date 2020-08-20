Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Отравление Навального: что важно знать Политика, 12:12 Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах Политика, 11:59 Полиция начала проверку данных об отравлении Навального Политика, 11:54 В Москве выявили 688 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:54 В Турции убили криминального авторитета из Азербайджана Общество, 11:52 В Сочи стартовала конференция по закупкам для капремонта домов Пресс-релиз, 11:51 Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:49 «Умная стоматология»: низкая цена, координатор и такси до дома Партнерский материал, 11:48 Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа Инвестиции, 11:46 В «Спартаке» допустили дебют Кокорина в матче против «Локомотива» Спорт, 11:45 АвтоВАЗ предложил клиентам придумать названия для новой Lada Авто, 11:33 В Подмосковье «заминировали» аэропорты и торговые центры Общество, 11:27 РБК Pro: как работать ретейлерам и поставщикам в постковидной реальности Pro, 11:25 Канадская сеть ресторанов перевела все свои денежные резервы в биткоин Крипто, 11:24
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Занимающий ныне пост президента Белоруссии Александр Лукашенко сможет участвовать в повторных выборах главы государства. Об этом заявила вошедшая в состав президиума координационного совета по трансферу власти в стране соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. По ее словам, в белорусской оппозиции не видят препятствий для участия Лукашенко в новых выборах.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала Колесникова (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Однако она также отметила, что в оппозиции не верят, что «Лукашенко на это пойдет».

Новые выборы, по словам Колесниковой, должны пройти «в строгом соответствии с международными стандартами» и под контролем международных наблюдателей. При этом все члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в том числе и глава ЦИК Лидия Ермошина, должны быть заменены новыми людьми.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter