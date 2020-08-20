Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Занимающий ныне пост президента Белоруссии Александр Лукашенко сможет участвовать в повторных выборах главы государства. Об этом заявила вошедшая в состав президиума координационного совета по трансферу власти в стране соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. По ее словам, в белорусской оппозиции не видят препятствий для участия Лукашенко в новых выборах.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала Колесникова (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Однако она также отметила, что в оппозиции не верят, что «Лукашенко на это пойдет».

Новые выборы, по словам Колесниковой, должны пройти «в строгом соответствии с международными стандартами» и под контролем международных наблюдателей. При этом все члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в том числе и глава ЦИК Лидия Ермошина, должны быть заменены новыми людьми.

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