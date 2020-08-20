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Кремль ответил на предложение диалога с белорусской оппозицией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Оппозиция и власти Белоруссии в первую очередь должны вести переговоры и налаживать диалог внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что прямые переговоры оппозиционеров с Москвой будут вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

«Мы считаем, что в первую очередь должен осуществлять диалог внутрибелорусский. Если Россия начнет вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательство во внутренние дела», — ответил Песков на вопрос о готовности диалога с оппозицией, передает корреспондент РБК.

«Что касается выборов, мы опять же не собираемся вмешиваться во внутренние дела. Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко», — добавил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал решение саммита Евросоюза ввести санкции против тех, кто применял неоправданную жесткость в отношении протестующих в Белоруссии или участвовал в фальсификациях результатов выборов.

Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией
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Павел Латушко

«Усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап» — заметил он.

Ранее один из членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что оппозиция готова вести диалог с Россией.

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«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме», — сказал Латушко в ответ на вопрос журналистов о готовности совета к контактам с российскими властями.

О создании координационного совета главный соперник Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская объявила 14 августа. По ее словам, совет должен обеспечить передачу власти в стране. Штаб Тихановской не признал официальных результатов выборов (по информации ЦИК — 80% за Лукашенко) и заявил, что она победила, набрав 70-80% голосов.

Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры
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Минск. Участники акции протеста на площади

Координационный совет начал работу 18 августа, в его состав вошли 35 человек, среди них нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также экс-глава избирательного штаба арестованного и снятого с президентской гонки Виктора Бабарико Мария Колесникова. Совет потребовал от действующей власти начать переговоры и провести повторные выборы.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в связи с созданием совета власти возбудили уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

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Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, оппозиция
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