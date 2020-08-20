Кремль ответил на предложение диалога с белорусской оппозицией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

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Оппозиция и власти Белоруссии в первую очередь должны вести переговоры и налаживать диалог внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что прямые переговоры оппозиционеров с Москвой будут вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

«Мы считаем, что в первую очередь должен осуществлять диалог внутрибелорусский. Если Россия начнет вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательство во внутренние дела», — ответил Песков на вопрос о готовности диалога с оппозицией, передает корреспондент РБК.

«Что касается выборов, мы опять же не собираемся вмешиваться во внутренние дела. Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко», — добавил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал решение саммита Евросоюза ввести санкции против тех, кто применял неоправданную жесткость в отношении протестующих в Белоруссии или участвовал в фальсификациях результатов выборов.