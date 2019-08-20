Политика , 20 авг, 16:09
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Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Под увольнение попали руководитель службы новостей телеканала Нодар Меладзе, а также ряд сотрудников, среди которых оскорбивший в прямом эфире Путина ведущий Георгий Габуния. Гендиректор «Рустави 2» намерен подать на них в суд
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении ряда сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров. Об этом сообщается на сайте «Рустави 2».
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