Депутат Толстой в Госдуме назвал Украину и Грузию злобными инвалидами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,76 +0,06 EUR Бирж. 71,42 +0,05 Brent 64,48 -0,12% USD Нал. 64,13 63,36 EUR Нал. 71,98 71,11 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1201 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 323,15 +6,15 IMOEX 2 823,91 +0,05% RTSI 1 395,28 -0,31% DJIA 26 806,14 -0,43% Nasdaq 8 098,38 -0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $76 (+17,87%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
BRENT $76 (+17,87%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама Общество, 14:12 Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме Политика, 14:12 В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Общество, 14:05 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 14:05 Bitcoin, ставки, два стола: как криптовалюта попала в букмекерский бизнес Крипто, 14:01 Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго Бизнес, 14:00 Пять лет эмбарго: к чему привел запрет на поставки в Россию продуктов Pro, 14:00 В Магадане предупредили о штрафе за кормление голубей Общество, 13:59 В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар Общество, 13:56 «Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти» Бизнес, 13:52 Депутат Толстой в Госдуме назвал Украину и Грузию злобными инвалидами Политика, 13:49 Главный тренер «Спартака» назвал имя нового капитана команды Спорт, 13:47 Дорогу малым форматам и новым технологиям: тренды российского ретейла Pro, 13:46 В «Красное & Белое» снова пришли силовики Бизнес, 13:39
Политика ,  
0 
Депутат Толстой в Госдуме назвал Украину и Грузию злобными инвалидами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Украину и Грузию злобными инвалидами. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на ее сайте.

«Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий — Украина и Грузия», — сказал он.

Толстой добавил, что Россия не может просто так оставить без ответа оскорбление в адрес президента и позволить разговаривать в подобном тоне. Он отметил, что нужно оставить в прошлом «соглашательскую внешнюю политику 1990-х».

Политика
Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии

Вице-спикер объявил, что фракция «Единой России» проголосует за введение санкций против Грузии. В свою очередь депутат Олег Нилов сообщил, что «Справедливая Россия» тоже его поддержит. По его словам, высказывание грузинского телеведущего является хамством. Он добавил, что помимо экономических мер нужно возбудить уголовное дело.

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии и представить предложения российскому президенту Владимиру Путину. Они касаются запрета ввозить в Россию грузинские вина и воду, а также ограничения денежных переводов.

Политика
Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

Причиной стали оскорбления в адрес Путина, который в эфире телеканала «Рустави 2» высказал грузинский телеведущий Георгий Габуния. Журналиста отстранили от работы на два месяца, однако не стали увольнять. Власти Грузии осудили действия журналиста.

В 2017 году Толстой заявлял, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают люди, которые являются внуками и правнуками «выскочивших из-за черты оседлости с наганом» и рушивших храмы в 1917 году. В связи с этим глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин обвинил вице-спикера в антисемитизме. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно внимательно изучить слова Толстого, чтобы не обвинять его необоснованно.

Теги: Петр Толстой, Грузия, Украина
Материалы по теме
Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter