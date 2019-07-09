Депутат Толстой в Госдуме назвал Украину и Грузию злобными инвалидами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Украину и Грузию злобными инвалидами. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на ее сайте.

«Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий — Украина и Грузия», — сказал он.

Толстой добавил, что Россия не может просто так оставить без ответа оскорбление в адрес президента и позволить разговаривать в подобном тоне. Он отметил, что нужно оставить в прошлом «соглашательскую внешнюю политику 1990-х».

Вице-спикер объявил, что фракция «Единой России» проголосует за введение санкций против Грузии. В свою очередь депутат Олег Нилов сообщил, что «Справедливая Россия» тоже его поддержит. По его словам, высказывание грузинского телеведущего является хамством. Он добавил, что помимо экономических мер нужно возбудить уголовное дело.