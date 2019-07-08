В Госдуме предложили экстрадировать оскорбившего Путина ведущего в Россию

Члены Государственной думы предложили экстрадировать и судить ведущего программы «P.S.» на грузинском телеканале «Рустави 2» Георгия Габунию после того, как он оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «ДумаТВ».

Он отметил, что предложение прозвучало на заседании совета Госдумы. «Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии», — сказал Володин.

Габуния начал программу на русском языке вечером 7 июля и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях. Из-за его выступления у здания, где расположена телекомпания «Рустави 2» начался стихийный протест. Демонстранты потребовали увольнения Габунии и закрытия телекомпании.