Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина. Он назвал журналиста «мразью и подонком».

«Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника», — написал Кадыров. Он добавил, что Габуния — «позор грузинского народа и Грузии».

Кадыров уверен, что произошедшее было не только личной инициативой Габунии. Подобный инцидент, полагает чеченский лидер, не мог произойти без ведома руководства телеканала «Рустави 2», где велась трансляция. «Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах... Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста», — считает он.

От руководства Грузии Кадыров потребовал принести официальные извинения Владимиру Путину и России. «Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России. Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России», — написал глава Чечни.

Намекнул он и на то, что Габуния может столкнуться с риском физической расправы. «В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — написал Кадыров.