Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.

«Плевать я хотел и на «Боржоми» и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел во все три, плевать мне», — сказал он.

Гварамия возмутился, что каналу «чуть ли не запрещают выражать мнение» ради экспорта вина и минеральной воды. «Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине», — сказал он, добавив нецензурное выражение.

7 июля ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния во время программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца. Власти Грузии осудили поведение Габунии.

После этого Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения экономических мер против Грузии. В частности, речь шла про запрет на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды, а также ограничение денежных переводов в эту страну.