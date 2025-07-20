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Военная операция на Украине ,  
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Стало известно место третьего раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
В переговорной группе сообщили, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле. Зеленский попросил Умерова «активизировать переговорный трек» два дня назад, 18 июля. В Кремле это назвали «позитивным сигналом»
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Переговорной площадкой Москвы и Киева остается Стамбул, сообщил источник РБК в переговорной группе. Информацию об этом подтвердил источник ТАСС

Ранее 20 июля стало известно, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, с этим предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

С начала 2025 года Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны, в частности, договорились обменяться пленными и ранеными и продолжают выполнять эти договоренности, отмечал Зеленский.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле. 18 июля Зеленский провел с ним встречу, одним из поручений президента Украины для Умерова стало «активизировать переговорный трек». Российская сторона рассматривает это заявление как «позитивный сигнал».

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Стамбул, Турция

В июле президент Турции Эрдоган заявил о готовности вновь принять эти переговоры, когда будут определены их точные даты.

15 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву новый раунд переговоров в Стамбуле с 22 июня, но украинцы об этом не упоминают и теперь затягивают переговорный процесс, меняя состав делегации. Через два дня в МИДе заявили, что не получали сигналов от Киева насчет третьего раунда российско-украинских переговоров. Зеленский объяснял, что новых переговоров с Россией не будет до завершения обменов.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Москву о новых американских санкциях, если за 50 дней она не договорится с Украиной о прекращении огня.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Переговоры Украина Стамбул Россия Владимир Зеленский новости
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