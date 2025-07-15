Лавров объяснил, почему украинцы «лукавят» о стамбульских переговорах

Москва предложила Киеву новый раунд переговоров в Стамбуле с 22 июня, но украинцы об этом не упоминают и теперь затягивают переговорный процесс, меняя состав делегации. Так считает глава МИД России Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Москва в отличие от Киева не считает исчерпанным «стамбульский формат» переговоров по урегулированию конфликта на Украине и даже предлагала дату для третьего раунда, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Министр указал на «лукавство» в заявлениях представителей Украины о том, что в Стамбуле не обсуждали ничего другого, кроме гуманитарных проблем — обмена пленными и возвращения раненых.

«Они лукавят, потому что помимо гуманитарных вопросов, которые, конечно же, важны... наша делегация на втором раунде этих переговоров передала проект договоренности, проект, который имел форму меморандума», — сказал Лавров.

Украинцы в свою очередь передали своей проект, напомнил он.

«Мы обсуждали по просьбе американцев с ними на экспертном уровне, как мы видим развязку», — уточнил Лавров.

Глава российского МИДа также сообщил, что ранее Москва предложила начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня, но он «до сих пор никак не упоминается ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы».

«Они пытались делать вид, что уровень нашей делегации не подходит, но вот уровень делегации Украины сейчас будет меняться», — добавил Лавров, имея в виду назначение послом в США бывшего министра обороны Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле.