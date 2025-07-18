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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган озвучил Путину свою позицию по третьему раунду переговоров

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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Турция готова вновь принять в Стамбуле делегации России и Украины для их переговоров, когда будут определены даты, заявил Эрдоган. Зеленский называл невозможной очередную встречу до завершения обменов
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной важно провести. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину во время телефонных переговоров президент Турции Реджеп Эрдоган, передает TRT Huber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Турция готова принять в Стамбуле эти переговоры, когда будут определены даты, подходящие для России и Украины, добавил он.

Помимо прочего, Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также региональные и глобальные вопросы, в том числе недавние удары Израиля по Сирии.

Путин провел переговоры с Эрдоганом
Политика
Владимир Путин

С начала 2025-го Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Их результатом стали договоренности об обмене военнопленными и ранеными, а также обмен меморандумами с условиями возможного урегулирования конфликта.

Российские власти сообщали о готовности к третьему раунду переговоров на неделе с 22 июня. Официальный представитель МИДа Мария Захарова 17 июля отмечала, что Москва не получала аналогичных сигналов со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл невозможным проведение новой встречи до завершения обмена военнопленными.

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Россия Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине
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