ТАСС: в переговорной группе сообщили об отсутствии даты переговоров с Украиной

В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече

Украина предложила провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РБК источник в российской переговорной группе.

Информацию о третьем раунде переговоров также подтвердили агентствам ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». ТАСС сообщили, что точная дата пока неизвестна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провести новый раунд предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен.