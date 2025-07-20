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Военная операция на Украине ,  
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В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече

ТАСС: в переговорной группе сообщили об отсутствии даты переговоров с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина предложила провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РБК источник в российской переговорной группе.

Информацию о третьем раунде переговоров также подтвердили агентствам ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». ТАСС сообщили, что точная дата пока неизвестна.

Зеленский сообщил о предложении Москве провести новые переговоры
Политика
Владимир Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провести новый раунд предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен.

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Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Александра Озерова
Переговоры Украина Россия дата переговоров
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