В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече
Украина предложила провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РБК источник в российской переговорной группе.
Информацию о третьем раунде переговоров также подтвердили агентствам ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». ТАСС сообщили, что точная дата пока неизвестна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что провести новый раунд предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен.
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