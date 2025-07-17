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Военная операция на Украине ,  
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Захарова рассказала об отсутствии сигналов Киева о новых переговорах

МИД: Россия готова прибыть в Стамбул, но от Киева до сих пор нет сигнала
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

МИД России не получал сигналов от Киева насчет третьего раунда российско-украинских переговоров. При этом в Москве рассчитывают на него и готовы направить делегацию в Стамбул для встречи с украинскими переговорщиками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

«Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда», — заявила онк. По ее словам, в МИДе рассчитывают, что «Киев также будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс». По ее словам, в Киеве «от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить».

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Сергей Лавров

За два дня до этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву новый раунд переговоров в Стамбуле с 22 июня, но украинцы об этом не упоминают и теперь затягивают переговорный процесс, меняя состав делегации. Министр имел ввиду назначение послом в США бывшего министра обороны Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле в предыдущие два раза.

Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись 16 мая 2025 года. 2 июня также в Стамбуле прошла вторая встреча переговорных групп. Стороны договорились обменяться пленными и ранеными. Также Москва передала Киеву меморандум с изложением своего видения прекращения огня.

14 июля президент США Дональд Трамп предупредил Россию о новых американских санкциях, если за 50 дней она не договорится с Украиной о прекращении огня.

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Денис Малышев
Мария Захарова Сергей Лавров Украина мирные переговоры Стамбул Военная операция на Украине
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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