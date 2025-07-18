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Военная операция на Украине ,  
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Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам в Стамбуле

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Mirjam Schmitt / dpa / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом поблагодарил его за готовность и далее содействовать проведению переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», — говорится в сообщении.

Как сообщил TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, Эрдоган также заявил о готовности Турции вновь принять эти переговоры, когда будут определены их точные даты, подходящие для России и Украины.

Путин заявил Эрдогану о принципиальном настрое на переговоры по Украине
Политика
Владимир Путин

С начала 2025-го Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. В результате стороны договорились об обмене пленными и ранеными, а также обменялись меморандумами с возможными условиями урегулирования конфликта.

Российские власти сообщали о готовности к третьему раунду переговоров на неделе после 22 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля заявила, что Москва не получала сигналов от Киева насчет следующего раунда переговоров.

Глава МИДа Сергей Лавров 15 июля также сообщил, что ранее Россия предложила начать третий раунд переговоров на неделе после 22 июня, но он «до сих пор никак не упоминается ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы». Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что новая встреча невозможна до завершения обмена военнопленными.

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Евгений Вахляев
Турция Россия Украина Военная операция на Украине переговоры Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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