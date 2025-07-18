Песков счел позитивным сигналом заявление Киева о динамике в переговорах

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская сторона рассматривает заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта как «позитивный сигнал», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал Песков.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и обсудил его персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. Одним из поручений президента Украины для Умерова стало «активизировать переговорный трек». Зеленский напомнил, что сейчас украинская и российская стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые на второй встрече в Стамбуле. Однако в этом процессе «требуется больше динамики», отметил он.

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