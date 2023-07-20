США сняли санкции с бывших членов набсовета «Открытия»

Бывшие члены набсовета «Открытия» Андрей Голиков и Елена Титова попали под санкции США в апреле прошлого года, в том же месяце они ушли из совета. Сам банк находится под ограничениями с 24 февраля 2022-го

Фото: Никита Попов / РБК

США исключили из санкционного списка SDN (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) бывших членов наблюдательного совета банка «Открытие» Андрея Голикова и Елену Титову, следует из сообщения американского Минфина.

«Открытие» попало под санкции Вашингтона в связи с военной операцией на Украине одним из первых, 24 февраля 2022 года, как системно значимое финансовое учреждение России, которое принадлежит, контролируется или действует в интересах правительства страны. Ранее единственным акционером «Открытия» был Центробанк, в декабре 2022-го акции перешли к ВТБ, основным владельцем которого также является государство и который тоже находится под ограничениями со стороны США. Оба банка отключены от SWIFT.

Топ-менеджеры «Открытия» оказались под санкциями Вашингтона 20 апреля прошлого года. Через шесть дней Голиков и Титова сложили свои полномочия членов наблюдательного совета «Открытия».

20 июля Великобритания сняла санкции с основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Он попал под них в марте прошлого года, несмотря на то что выступал против спецоперации на Украине. Бизнесмен, который несколько лет жил в Британии и лечился там от лейкемии, отмечал , что ограничения против него — ошибка.

В апреле прошлого года он продал свою долю в Тинькофф Банке «Интерросу» Владимира Потанина, а также другие свои активы. Осенью он сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

О просьбе Тинькова к властям Британии снять с него санкции стало известно в марте этого года. В его поддержку перед руководством страны выступили уехавший из России оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд).

Президент Владимир Путин называл санкции против России «безумными» и «бездумными» и отмечал, что они не смогли оказать серьезного влияния на страну.