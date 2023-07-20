Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 18:36
США объяснили введение санкций против Кудрина Политика, 18:53
ЦСКА в третий раз за год потерял защитника из-за травмы Спорт, 18:50
Военная операция на Украине. Карта на 20 июля Политика, 18:47
США сняли санкции с бывших членов набсовета «Открытия» Политика, 18:43
Локо-банк завершит все операции в долларах после санкций США Финансы, 18:39
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 18:39
Спотовые биткоин-ETF обеспечат спрос на криптовалюту на $30 млрд Крипто, 18:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов Политика, 18:17
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 18:16
Алина Загитова заявила о нелюбви к фигурному катанию в детстве Спорт, 18:12
В «Тинькофф» пообещали, что клиенты не заметят санкций США и Канады Политика, 18:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:10
Все вузы обяжут принимать документы на поступление через «Госуслуги» Общество, 18:08
Porsche выпустит новую версию кроссовера Cayenne Авто, 18:06
Война санкций ,  
0 

США сняли санкции с бывших членов набсовета «Открытия»

США сняли санкции с бывших членов набсовета «Открытия» Голикова и Титовой
Сюжет
Война санкций
Бывшие члены набсовета «Открытия» Андрей Голиков и Елена Титова попали под санкции США в апреле прошлого года, в том же месяце они ушли из совета. Сам банк находится под ограничениями с 24 февраля 2022-го
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

США исключили из санкционного списка SDN (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) бывших членов наблюдательного совета банка «Открытие» Андрея Голикова и Елену Титову, следует из сообщения американского Минфина.

«Открытие» попало под санкции Вашингтона в связи с военной операцией на Украине одним из первых, 24 февраля 2022 года, как системно значимое финансовое учреждение России, которое принадлежит, контролируется или действует в интересах правительства страны. Ранее единственным акционером «Открытия» был Центробанк, в декабре 2022-го акции перешли к ВТБ, основным владельцем которого также является государство и который тоже находится под ограничениями со стороны США. Оба банка отключены от SWIFT.

Топ-менеджеры «Открытия» оказались под санкциями Вашингтона 20 апреля прошлого года. Через шесть дней Голиков и Титова сложили свои полномочия членов наблюдательного совета «Открытия».


20 июля Великобритания сняла санкции с основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Он попал под них в марте прошлого года, несмотря на то что выступал против спецоперации на Украине. Бизнесмен, который несколько лет жил в Британии и лечился там от лейкемии, отмечал, что ограничения против него — ошибка.

В апреле прошлого года он продал свою долю в Тинькофф Банке «Интерросу» Владимира Потанина, а также другие свои активы. Осенью он сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

О просьбе Тинькова к властям Британии снять с него санкции стало известно в марте этого года. В его поддержку перед руководством страны выступили уехавший из России оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд).

Президент Владимир Путин называл санкции против России «безумными» и «бездумными» и отмечал, что они не смогли оказать серьезного влияния на страну.

Читайте на РБК Pro
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
банк Открытие санкции снятие санкций США
Материалы по теме
Швидлер рассказал в лондонском суде о лишениях из-за санкций
Политика
В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Абрамовича на санкции
Бизнес
Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter