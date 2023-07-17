Брэнсон попросил снять британские санкции с Тинькова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Исинбаева написала о зависти после публикации ее фотографий в Испании Спорт, 17:32
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:31
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения болезнью из Египта Общество, 17:29
В «БКС Мир Инвестиций» назвали самые перспективные в III квартале валюты Инвестиции, 17:29
Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную аренду в Москве Недвижимость, 17:28
Жапаров нашел замену киргизским рабочим, которые «час сидят в телефоне» Экономика, 17:19
Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд Бизнес, 17:12
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 17:08
На границе Крыма и Херсонской области отменили паспортный контроль Политика, 17:01
Фернандес объяснил, почему принял предложение «Зенита» Спорт, 16:51
В центр Москвы к Манежу доставили вагон «Москва-2020» Город, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:46
Брэнсон попросил снять британские санкции с Тинькова Бизнес, 16:46
Киев заявил о планах продолжить зерновую сделку без России Политика, 16:42
Война санкций ,  
0 

Брэнсон попросил снять британские санкции с Тинькова

Ричард Брэнсон попросил снять британские санкции с Олега Тинькова
Тиньков попал под санкции Великобритании в марте прошлого года и счел их в своем отношении «несправедливыми». Брэнсон также заявил, что ограничения против Тинькова — это ошибка. Его письмо приложили к обращению в британский МИД
Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд) обратился к британским властям с просьбой снять санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова, пишет The Times.

Брэнсон написал письмо, которое приложили к обращению в британский МИД. Основатель группы компаний Virgin заявил, что ограничения против Тинькова «необоснованны» и тот попал в санкционный список по ошибке.

«Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Вот почему он мне нравился и я поддерживал его и продолжаю это делать», — написал Брэнсон.

Как указывает издание, Тиньков и Брэнсон несколько раз встречались и в России, и за рубежом. Впервые это произошло, когда российский предприниматель спрашивал у Брэнсона совета по поводу создания собственного банка (Тинькофф Банк был основан в 2006 году).

В поддержку снятия ограничений против Тинькова ранее высказался также уехавший из России оппозиционер и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом).

Тиньков, который страдает лейкемией, в последние годы жил и лечился в Британии. Теперь, пишет таблоид, он проживает в Европе (страна не уточняется). По словам экс-банкира, санкции помешали процессу его лечения.

Читайте на РБК Pro
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Экспорт из России в Азию вырос в разы. Насколько это выгодно
Семь правил поведения в Сети, которые должны запомнить ваши дети
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

Тиньков попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. Он оказался в одном списке с главой «Сбера» Германом Грефом. Незадолго до этого Тиньков выступил против начала боевых действий.

Вскоре бизнесмен продал свою долю 35% в основанном им Тинькофф Банке; покупателем стал «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не разглашались. Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка из-за позиции по спецоперации. Бизнесмен также утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли в «Тинькофф».

В прошлом октябре Тиньков объявил, что намерен отказаться от российского гражданства, но на следующий день этот пост пропал из его аккаунта в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В минувшем марте стало известно, что Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения. Введение против себя санкций бизнесмен назвал ошибкой, но счел их заслуженными против большинства российских предпринимателей.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олег Тиньков Ричард Брэнсон санкции Великобритания
Материалы по теме
Тиньков назвал санкции против себя ошибкой
Бизнес
В Тинькофф Банке заявили о выплате Тинькову «достаточно большой» суммы
Финансы
Forbes оценил состояние Тинькова в $860 млн после продажи акций TCS Group
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter