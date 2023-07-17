Брэнсон попросил снять британские санкции с Тинькова

Тиньков попал под санкции Великобритании в марте прошлого года и счел их в своем отношении «несправедливыми». Брэнсон также заявил, что ограничения против Тинькова — это ошибка. Его письмо приложили к обращению в британский МИД

Ричард Брэнсон (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд) обратился к британским властям с просьбой снять санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова, пишет The Times.

Брэнсон написал письмо, которое приложили к обращению в британский МИД. Основатель группы компаний Virgin заявил, что ограничения против Тинькова «необоснованны» и тот попал в санкционный список по ошибке.

«Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Вот почему он мне нравился и я поддерживал его и продолжаю это делать», — написал Брэнсон.

Как указывает издание, Тиньков и Брэнсон несколько раз встречались и в России, и за рубежом. Впервые это произошло, когда российский предприниматель спрашивал у Брэнсона совета по поводу создания собственного банка (Тинькофф Банк был основан в 2006 году).

В поддержку снятия ограничений против Тинькова ранее высказался также уехавший из России оппозиционер и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом).

Тиньков, который страдает лейкемией, в последние годы жил и лечился в Британии. Теперь, пишет таблоид, он проживает в Европе (страна не уточняется). По словам экс-банкира, санкции помешали процессу его лечения.

Тиньков попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. Он оказался в одном списке с главой «Сбера» Германом Грефом. Незадолго до этого Тиньков выступил против начала боевых действий.

Вскоре бизнесмен продал свою долю 35% в основанном им Тинькофф Банке; покупателем стал «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не разглашались. Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка из-за позиции по спецоперации. Бизнесмен также утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли в «Тинькофф».

В прошлом октябре Тиньков объявил, что намерен отказаться от российского гражданства, но на следующий день этот пост пропал из его аккаунта в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В минувшем марте стало известно, что Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения. Введение против себя санкций бизнесмен назвал ошибкой, но счел их заслуженными против большинства российских предпринимателей.