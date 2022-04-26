Центробанк досрочно сменил состав наблюдательного совета банка «Открытие»

Центробанк как единственный акционер досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета банка «Открытие» и утвердил новый состав. Имена членов нового состава не раскрываются. ЦБ пытается продать банк с 2021 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета банка «Открытие». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Открытия», это решение было принято еще 8 апреля.

«Решение единственного акционера банка «Открытие» было обусловлено направленными в его адрес заявлениями членов наблюдательного совета Филиппа Гаджина, Пола Голдфинча, Андрея Голикова, Анатолия Карачинского и Елены Титовой о сложении своих полномочий. Новый состав наблюдательного совета мы не раскрываем», — сообщили в пресс-службе.

В банке также отметили, что организация «не раскрывает информацию о принимаемых решениях и существенных корпоративных действиях» из-за требований законодательства.

Группа «Открытие» перешла под контроль ЦБ в августе 2017 года в результате санации. Руководство Банка России не раз заявляло о планах продать «Открытие», в том числе путем первичного размещения пакета акций на бирже (IPO). Изначальный срок, который назывался, — осень 2021 года, но в 2020-м, во время первой волны пандемии коронавируса в России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о необходимости взять паузу из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Регулятор вновь задумался о продаже акций «Открытия» в августе 2021 года. ЦБ анонсировал начало предпродажной подготовки и сообщил о двух возможных сценариях сделки: продаже 50% плюс одна акция банка стратегическому инвестору или IPO. Как писал «Коммерсантъ», активом интересовались структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».

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11 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что итальянская группа UniCredit заинтересована в покупке «Открытия» и готовится в ближайшее время начать оценку финансового состояния банка (due diligence). Однако в конце того же месяца глава UniCredit Андреа Орчел подтвердил, что группа отказалась от сделки из-за геополитической ситуации — растущей напряженности вокруг Украины и угрозы санкций против России.

11 февраля, на брифинге по итогам заседания совета директоров Банка России, Набиуллина не прокомментировала, планирует ли ЦБ отложить продажу «Открытия» из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

11 марта Центробанк вновь отложил продажу «Открытия». В регуляторе не уточнили, по какой причине и на какой срок отложена подготовка к сделке. К тому моменту банк уже попал под санкции: 24 февраля «Открытие» вместе с рядом других российских банков власти США внесли в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества. Ограничения также ввели Евросоюз и Канада. Позднее под санкции ЕС и США попал и основной акционер «Открытия» — Банк России (ограничения коснулись его валютных резервов, но в список SDN Центробанк включен не был).