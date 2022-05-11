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Тиньков рассказал о продаже активов помимо Тинькофф Банка

Олег Тиньков, продавший долю в группе «Тинькофф», также избавился от дачных комплексов на Камчатке и в Астрахани и намерен продать яхту-ледокол. По его словам, он перестал быть миллиардером и его состояние составляет $0,2 млрд
Тинькофф Банк TCS $33,12 -9,01% Купить
Яхта-ледокол La Datcha
Яхта-ледокол La Datcha (Фото: Jorge Duenes / Reuters)

Основатель и бывший ключевой акционер Тинькофф Банка Олег Тиньков не исключил продажу принадлежащей ему яхты-ледокола La Datcha из-за невозможности ее содержать. Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом СМИ-иноагентом).

«Красивая яхта, она провела прекрасный сезон на Камчатке, а потом в Антарктиде. Я еще не побывал на своей яхте — надеюсь, как-то побываю, хотя в данной ситуации, скорее, мне нужно продать, потому что у меня денег нет особо, я ее содержать не смогу, мне ее придется продать», — сказал бизнесмен. Он уточнил, что из-за санкций Великобритании судно не может заходить в британские территориальные воды, но других ограничений нет. Стоимость яхты Тиньков оценил примерно в $100 млн.

77-метровая La Datcha — первая частная яхта-ледокол в мире. Она была спущена на воду в июле 2020 года. Судно класса SeaExplorer может находиться в открытом море до 40 дней без необходимости возвращения в порт, указывал профильный портал Yacht Harbour. La Datcha оснащена двумя вертолетными площадками и собственной подводной лодкой. Бизнесмен сдавал яхту в аренду — стоимость недели пребывания на судне составляла €740 тыс. плюс депозит на дополнительные расходы в размере 30%.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, в ответ на это западные страны стали вводить в том числе персональные санкции против российских граждан и бизнесменов. Тиньков попал в черный список Великобритании 24 марта, хотя до этого высказывался против военных действий России. «Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну», — написал бизнесмен в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

19 апреля, уже после ввода британских санкций, Тиньков вновь выступил против военного конфликта на Украине, после чего стало известно о его намерении продать долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк. Сделка состоялась 28 апреля: «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова.

Помимо продажи доли в Тинькофф Банке бизнесмен уже реализовал другие активы в России. Тиньков сообщил в интервью, что продал два дачных комплекса, входящих в проект La Datcha. «Я владел дачами двумя на Камчатке и в Астрахани, сейчас я все продал, — сказал он. — Они были проданы более или менее по рыночной цене, тут я не буду плакаться».

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Что Тиньков думает о санкциях

Бизнесмен назвал санкции, введенные против него Великобританией, технической и бюрократической ошибкой. «Мое мнение такое: английское правительство сделало глубочайшую ошибку, введя [против] меня [санкции]. Как сказали мои юристы: «Ты будешь первым, кого оттуда уберут, скорее всего, если вообще это когда-то случится», — отметил Тиньков.

Он надеется, что британские власти «разберутся» и отменят решение. «Пройдет год, два, три, они все равно меня оттуда выведут, потому что я там совершенно незаслуженно. Я никогда не коллаборировал, не состоял, не участвовал, что называется», — добавил Тиньков.

Ограничения, наложенные британскими властями, по словам бизнесмена, почти не повлияли на его жизнь: он не столкнулся с заморозкой счетов в Великобритании или арестом имущества.

«У меня его (банковского счета. — РБК) нет и никогда не было. Я же не жил никогда в Лондоне, это миф, я в Лондоне лечился. Я в Лондоне пробыл в общей сложности полтора года, из которых я год в больнице провел. У меня нет никакой инфраструктуры в Лондоне вообще, нет там домов, у меня ничего нет. Поэтому asset freeze (заморозка активов. — РБК), который UK (Великобритания. — РБК) на меня ввела, он такой достаточно эфемерный. А нет, самолет у меня [задержан]… Но, ты знаешь, все российские самолеты задержаны», — сказал он в интервью.

Как основатель выходил из капитала Тинькофф Банка

По словам Тинькова, он не раз задумывался о продаже доли в TCS Group. Последнее предложение, которое было сделано до начала российской военной операции на Украине, — $725 млн за 5% компании, сказал бизнесмен. Он отказался, считая, что актив стоит дороже, но в марте вновь начал искать покупателей.

Олег Тиньков вернулся к планам продать долю в «Тинькофф»
Финансы
Олег Тиньков

«Самое начало марта, возобновились торги на Мосбирже, компания стоила $8 млрд. Она стоила в три раза меньше, потому что [раньше] она стоила $22 млрд, но все-таки $8 млрд. То есть моя доля, 35%, была выше $2 млрд. И я подумал, что продам с каким-то дисконтом — может, за $1,5 млрд», — описал Тиньков ситуацию.

В интервью The New York Times Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки», после того как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.

«Я продал по своей воле, а цену получил не ту, которую я бы хотел», — пояснил он в интервью Дудю. При этом, по словам бизнесмена, топ-менеджменту «Тинькофф» поступали предупреждения о рисках национализации банка или ввода временной администрации для дальнейшей санации.

«Они (покупатели. — РБК) стали суетиться и предлагать мне какие-то бросовые деньги, после того как банк заявил, что они отзывают бренд и они меня не знают. Им (менеджменту «Тинькофф». — РБК), естественно, позвонили из администрации президента какие-то люди, сразу запугали: «Мы вас сейчас национализируем, введем временное управление в банк, потому что все режут карты, у вас выносят депозиты, банк может упасть, и мы сейчас временное управление введем». И я понимал, что они это сделают, они ввели бы это временное управление, как они это в «Открытии» вводили. Мне мои руководители звонят: «Олег, банк сейчас забирают, ты рискуешь», — рассказал бизнесмен.

«Такого не было, это выдумка. Данные факты не соответствуют действительности», — сообщил РБК представитель «Тинькофф». РБК направил запрос в Банк России.

В Тинькофф Банке назвали слова Тинькова об Украине его личным мнением
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Тиньков не раскрыл точную цену, за которую продал долю в TCS Group, сославшись на соглашение о неразглашении, подписанное с «Интерросом». Однако сказал, что ему заплатили «в 33 раза меньше, чем мог бы получить».

Как отметил предприниматель, раньше его состояние составляло $9,4 млрд, по оценке Forbes, а сейчас упало примерно до $0,2 млрд.

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