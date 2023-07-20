Foreign Policy: Виктория Нуланд поедет в ЮАР, чтобы повлиять на отношение к России

Foreign Policy узнал о поездке Нуланд в ЮАР на переговоры о России

Виктория Нуланд отправится в ЮАР, чтобы власти этой страны «переоценили свои отношения с Москвой», выяснил Foreign Policy

Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшее время отправится с визитом в ЮАР, чтобы повлиять на политику республики в отношении России. Об этом со ссылкой на четыре осведомленных источника из числа нынешних и бывших дипломатов сообщает журнал Foreign Policy.

Собеседники издания ожидают, что Нуланд отправится в ЮАР в ближайшие недели вместе с заместителем председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Миксом. Они будут пытаться «найти способы наладить отношения и оказать давление на Южную Африку, чтобы она переоценила свои отношения с Москвой», говорится в публикации.

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