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В ЮАР объяснили выбор формата участия Путина в саммите БРИКС

Россия и ЮАР учли обязательства Претории в решении об участии Путина в саммите БРИКС
При принятии решения о формате участия президента России в саммите БРИКС страны руководствовались обязательствами ЮАР по Римскому статуту. ЮАР ратифицировала его и должна соблюдать требования. МУС выдал ордер на арест Путина

При принятии решения о формате участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС, который должен пройти 22–24 августа в Йоханнесбурге, стороны руководствовались обязательствами ЮАР по Римскому статуту. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья.

Претория ратифицировала основополагающее соглашение о Международном уголовном суде (МУС) — Римский статут. В марте суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на которых МУС возложил ответственность за вывоз украинских детей в Россию. Москва, не ратифицировавшая договор о деятельности МУС, сочла решение юридически ничтожным.

«При обсуждении вопроса об участии России в саммите [стороны] руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту», — пояснил Магвенья, отвечая на соответствующий вопрос.

19 июля на сайте президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщалось, что Путин не поедет на саммит, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Позднее в Кремле заявили, что глава государства будет участвовать в саммите по видеосвязи. «Это будет полноценное участие», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Летом Рамафоса дал письменные показания после подачи иска оппозиционным «Демократическим альянсом», который требует от властей подчиниться решению МУС. The Financial Times писала со ссылкой на текст показаний, что, по словам Рамафосы, «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны». Издание News24 приводило другие слова южноафриканского лидера: он заявил, что «было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина».

В Кремле опровергли угрозы ЮАР «объявлением войны» в случае ареста президента. «В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — заявил Песков.

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