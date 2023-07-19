Кремль опроверг информацию об угрозе объявить войну ЮАР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 15:20
Совфед России одобрил закон о внедрении цифрового рубля Крипто, 15:13
Матыцин заявил, что атлеты России не подпишут декларацию о нейтральности Спорт, 15:12
Со скольких лет и до какого возраста дают кредит Инвестиции, 15:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:06
Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию Спорт, 15:04
На Reddit составили протокол за фейки об СССР и российской армии Политика, 14:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:57
Экономист из США ушла с поста в ЕК из-за критики назначения американца Политика, 14:56
Капитуляция доллара: почему валюте США вновь предрекают падение Pro, 14:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:49
Умер один из режиссеров «Секретных материалов» и «Декстера» Общество, 14:48
Матыцин рассказал о последствиях для сменивших паспорт России спортсменов Спорт, 14:35
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 14:34
Политика ,  
0 

Кремль опроверг информацию об угрозе объявить войну ЮАР

Песков: Россия не предупреждала ЮАР об объявлении войны в случае ареста Путина
По словам Пескова, «абсолютно всем ясно», что значит попытка посягательства на президента России, и «ничего здесь никому объяснять не нужно»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия не угрожала ЮАР «объявлением войны» в случае ареста президента Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В августе в ЮАР должен состояться саммит БРИКС, куда был приглашен Путин. 19 июля Претория объявила, что по согласованию с Москвой он не будет присутствовать на мероприятии. 

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — отметил он.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее дал письменные показания в связи с иском оппозиционного «Демократического альянса», который требует от властей республики подчиниться решению МУС об аресте Путина (Претория ратифицировала основополагающее соглашение о международном уголовном суде — Римский статут).

The Financial Times писала со ссылкой на текст показаний, что, по словам Рамафосы, «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны». В то же время южноафриканское издание News24 приводит другую цитату президента ЮАР: «Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина».

Власти ЮАР называли большой дилеммой ситуацию вокруг потенциального приезда президента Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбург 22–24 августа и собственными обязательствами перед МУС. Вопрос обсуждался напрямую между президентами двух стран. 19 июля Претория сообщила, что по договоренности с Москвой решено, что Путин не приедет на саммит, вместо него Россию представит глава МИДа Сергей Лавров.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, не ратифицировавшая Римский статут, сочла решение юридически ничтожным. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении трех судей и прокурора МУС. Последнего МВД объявило в розыск.

Читайте на РБК Pro
«Шеф был самодур»: что не нужно говорить о прежнем работодателе
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Дмитрий Песков ЮАР Международный уголовный суд МУС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Президент ЮАР приравнял арест Путина по ордеру МУС к войне с Россией
Политика
В ЮАР сообщили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию вокруг МУС
Политика
Санду заявила, что Молдавия в случае визита арестует Путина по ордеру МУС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter