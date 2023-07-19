Кремль опроверг информацию об угрозе объявить войну ЮАР

По словам Пескова, «абсолютно всем ясно», что значит попытка посягательства на президента России, и «ничего здесь никому объяснять не нужно»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия не угрожала ЮАР «объявлением войны» в случае ареста президента Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В августе в ЮАР должен состояться саммит БРИКС, куда был приглашен Путин. 19 июля Претория объявила, что по согласованию с Москвой он не будет присутствовать на мероприятии.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — отметил он.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее дал письменные показания в связи с иском оппозиционного «Демократического альянса», который требует от властей республики подчиниться решению МУС об аресте Путина (Претория ратифицировала основополагающее соглашение о международном уголовном суде — Римский статут).

The Financial Times писала со ссылкой на текст показаний, что, по словам Рамафосы, «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны». В то же время южноафриканское издание News24 приводит другую цитату президента ЮАР: «Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина».

Власти ЮАР называли большой дилеммой ситуацию вокруг потенциального приезда президента Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбург 22–24 августа и собственными обязательствами перед МУС. Вопрос обсуждался напрямую между президентами двух стран. 19 июля Претория сообщила, что по договоренности с Москвой решено, что Путин не приедет на саммит, вместо него Россию представит глава МИДа Сергей Лавров.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, не ратифицировавшая Римский статут, сочла решение юридически ничтожным. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении трех судей и прокурора МУС. Последнего МВД объявило в розыск.