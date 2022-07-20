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Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине

Украина нуждается в неотложной поддержке Запада, заявил глава Пентагона и пообещал передать Киеву еще четыре HIMARS. В украинской разведке ранее допустили, что «переломный момент» в конфликте наступит в августе
Реактивная система залпового огня&nbsp;HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото: Issei Kato / Reuters)

Боевые действия на территории Украины находятся в критической, решающей стадии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече международной контактной группы по помощи Киеву. Видео его выступления опубликовано в Twitter Минобороны США.

Остин заявил о необходимости неотложной поддержки Украине и добавил, что Вашингтон и союзники продолжат искать способы оказания военной помощи Киеву. «Россия думает, что сможет пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов», — сказал он.

По словам Остина, с момента встречи начальников штабов и министров обороны стран НАТО, прошедшей в середине июня в Брюсселе, США выделили Украине военную помощь на сумму $2,6 млрд.

Глава украинской разведки анонсировал «переломный момент» в августе
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«Наша помощь включает в целом 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS <...> Мы также обязались передать две системы противовоздушной обороны NASAMS», — сказал глава Пентагона, добавив, что Вашингтон обязался отправить Киеву больше боеприпасов к HIMARS, высокоточных артиллерийских боеприпасов, тактических машин и другую необходимую поддержку.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Как уточнил Остин, в него войдут еще четыре РСЗО HIMARS, передает Reuters. Общее число реактивных систем, переданных Киеву, составит 16.

Всего с начала российской военной операции Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь на сумму в $8 млрд.

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В Пентагоне заявили о надежде на желание России сесть за стол переговоров
Политика

В Пентагоне ранее говорили, что хотят увидеть, как Россия потерпит поражение на Украине. Российский президент Владимир Путин в ответ на это заявил: «Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца». —  И добавил: «Россия «всерьез-то еще ничего не начинала». Как позже пояснили в Кремле, он имел в виду, что в боевых действиях задействована незначительная часть потенциала страны. Россия критикует Запад за поставки военной помощи, утверждая, что они не приближают мир, а американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что дополнительные поставки вооружений необходимы Киеву, так как за счет этого есть возможность для «переломного момента» в конфликте. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что он произойдет в августе.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Ллойд Остин Украина Военная операция на Украине
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