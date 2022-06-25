Глава украинской разведки анонсировал «переломный момент» в августе
В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сказал он.
В то же время Буданов отметил, что отступление из Северодонецка является «тактической перегруппировкой», которая идет в целом по всей Украине. «На отдельных участках линии фронта мы успешно контратакуем, на отдельных участках линии фронта успешно обороняемся», — добавил глава разведки.
«Я уже говорил и повторю еще раз — до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. Мы непреклонны в своем мнении. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями», — заключил он.
Президент Владимир Зеленский ранее также не исключал возможность наступления переломного момента в конфликте на Украине, но для этого, по его словам, Киеву нужны дополнительные поставки оружия из-за рубежа.
Россия начала военную операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «демилитаризацию и денацификацию» Украины, ее безъядерный и нейтральный статус. 25 марта в Минобороны заявили о выполнении в целом задач первого этапа спецоперации. «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
19 апреля глава МИДа Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии спецоперации. В оборонном ведомстве спустя несколько дней пояснили, что в ходе второй фазы российские военные планируют взять под контроль Донбасс и южную часть Украины.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Лисичанск и Северодонецк долгое время оставались последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил ранее 25 июня. В этот же день представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в Лисичанск.
Накануне, 24 июня, глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. «Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение», — объяснял он.